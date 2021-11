Speciale energia: Kosovo, governo ha pagato 27,7 milioni di euro per spese elettriche nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Pristina e l'operatore kosovaro per il sistema della rete elettrica (Kostt) hanno pagato fino ad ora 27,7 milioni di euro per spese energetiche nel nord del Kosovo. E' quanto dichiarato dal presidente di Kostt, Jeton Mehmeti, secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Kosovapress". Parlando davanti alla commissione parlamentare Economica, Mehmeti ha detto che Kostt ha allocato 17,7 milioni di euro per il 2021 anche per coprire le perdite dal punto di vista dei costi dell'energia. La deputata Mimoza Kusari-Lila, esponente del Movimento Vetevendosje, ha sottolineato che la questione delle bollette elettriche non pagate nel nord del Kosovo è molto lontana dall'essere risolta. (Alt)