Speciale energia: algerina Sonatrach annuncia ripresa attività in Libia

- L’azienda petrolifera algerina Sonatrach ha annunciato la ripresa delle sue attività di prospezione, esplorazione, estrazione e manutenzione dei propri impianti e infrastrutture in Libia. Lo ha dichiarato l’azienda stessa con un comunicato stampa. Attualmente, la Sonatrach sta partecipando, tramite una delegazione di alto livello, al summit libico sull’energia e l’economia, in programma nella capitale della Libia, Tripoli. Il vertice, che vede la partecipazione di diverse compagnie internazionali, mira a presentare il piano di investimenti (da parte del governo libico) nel settore petrolifero, gasiero, delle energie rinnovabili e dell’elettricità, nonché nel formare i dirigenti delle aziende attive sul territorio nazionale. In occasione dell’incontro, la delegazione algerina avrebbe incontrato i dirigenti delle proprie filiali per stabilire le modalità di cooperazione e il da farsi per rimettere in funzione le strutture della Sonatrach nel territorio libico. (Lit)