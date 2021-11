Speciale energia: Germania, SpD-Verdi-Fdp avrebbero concordato decarbonizzazione anticipata al 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) avrebbero concordato di anticipare la graduale decarbonizzazione della Germania dal 2038 al 2030. Il presupposto di questa decisione, sostenuta dagli ecologisti, è garantire la sicurezza degli approvvigionamenti” di energia per il Paese e “attenuare il disagio sociale” per i lavoratori delle aziende legate al carbone. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, ricordando che le tre forze politiche sono impegnate nei negoziati per la formazione del prossimo governo federale di coalizione. SpD, Verdi e Fdp avrebbero, inoltre, convenuto che la Germania abbandonerà il gas naturale per la produzione di elettricità al più tardi entro il 2040. Questo combustibile non sarà più utilizzato nei negli edifici di nuova costruzione. Verso la metà del prossimo decennio, la Germania cesserà di utilizzare il gas naturale anche per il riscaldamento. (Geb)