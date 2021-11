Speciale energia: Norvegia, Equinor sigla contratti da 500 milioni di euro con Aibel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica norvegese Equinor ha siglato quattro contratti con Aibel per un valore di 5 miliardi di corone (497 milioni di euro). Come riferisce l’agenzia di stampa “Ntb”, i contratti fanno riferimento allo sviluppo dei giacimenti di Krafla, Gina Krog, Asterix e Gassco presso Karsto. Aibel ritiene che i contratti creeranno opportunità di lavoro per circa 3.500 persone l’anno. “I contratti richiederanno ampi sforzi per l’organizzazione di Aibel in Norvegia, incluso personale a Haugesund, Harstad, Asker eStavanger” ha detto il dirigente di Equinor Mette H. Ottoy. (Sts)