Speciale energia: Castellone (M5s), comunità energetiche è una delle nostre battaglie identitarie

- Quella delle comunità energetiche “è una delle nostre battaglie identitarie. Una battaglia che riflette la nostra visione del futuro. Un futuro che mette al centro i territori come luogo di cura, come bene comune di chi vive in quel territorio e riflette la nostra visione del futuro di chi crede che dalle piccole cose si possano fare grandi cambiamenti”. Lo ha detto Maria Domenica Castellone, capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, nel corso della conferenza stampa alla Camera “L’energia condivisa conviene a tutti: al via fase 2 delle comunità energetiche rinnovabili”. (Rin)