Speciale energia: Amendola, trovare intesa per mantenere ambizioni con pragmatismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da Agenzia Nova un'opera di informazione chiara e puntuae che l’ha contraddistinta in questi primi vent’anni" Vincenzo Amendola

Sottosegretario agli Affari Europei

19 luglio 2021

- In tema di energia e transizione bisognerà trovare nelle prossime settimane una intesa che permetta ai Paesi di mantenere le ambizioni, ma con pragmatismo nelle misure. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega Affari Ue, Vincenzo Amendola, dopo il Consiglio Affari generali dell'Ue. "Il Consiglio ha preparato i lavori per dicembre anche sui negoziati principali, innanzitutto l'energia, i costi dell'energia, le trasformazioni in senso sostenibile dell'economia europea, quanto dovremo investire, come farlo e con quale tipo di innovazioni legislative", ha spiegato. Per quanto riguarda l'energia, "ogni Paese difende il mix energetico per la transizione. Perché per raggiungere gli obiettivi di dimezzamento nel 2030 e di neutralità al 2050 ogni Paese dovrà determinare alcune scelte", ha detto il sottosegretario. "Per alcuni Paesi come il nostro, il gas nella transizione è importante, per altri Paesi ci sono altri elementi critici che vengono sottolineati. Quindi sarà saggio già nelle prossime settimane trovare un'intesa che permetta a tutti di mantenere le ambizioni, ma con molto pragmatismo nelle misure", ha concluso. (Beb)