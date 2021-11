Speciale energia: Conte, siamo per transizione ecologica declinata in modo partecipativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La transizione deve essere nella nostra visione politica un’opportunità offerta a tutti e non per pochi. Siamo per una transizione ecologica declinata in modo assolutamente partecipativo, democratico". Lo ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa alla Camera "L’energia condivisa conviene a tutti: al via fase 2 delle comunità energetiche rinnovabili". (Rin)