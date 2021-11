Covid: Serracchiani (Pd), bene proposte per proseguire con rigore e gradualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera, osserva: "Abbiamo sempre sostenuto, nell’azione di lotta al virus, la linea del rigore e della gradualità, una linea che ha consentito la ripresa in sicurezza della vita sociale e delle attività economiche. Siamo quindi soddisfatti - continua la parlamentare in una nota - che sia stata confermata dalla riunione della cabina di regia svoltasi a palazzo Chigi. Non si può abbassare la guardia, occorre procedere con la massima cautela e introdurre quelle misure che premino i vaccinati". Per l'esponente del Pd, "andare avanti con le terze dosi, con l’uso rigoroso del green pass e il rispetto delle regole per contrastare il contagio rappresentano la strada per continuare a preservare la salute degli italiani e garantire il cammino della crescita economica". (Com)