Regno Unito: Starmer, nuovo programma di assistenza del governo non aiuta i cittadini

- I cittadini britannici pagheranno il doppio per le cure personali, con il nuovo piano di assistenza del governo. Ad affermarlo è il segretario del Partito laborista britannico, Keir Starmer, che ha affrontato il primo ministro Boris Johnson durante la sessione odierna di interrogazioni parlamentari. Starmer ha attaccato il nuovo sistema di tutela delle famiglie britanniche proposto dal governo conservatore, che impone un tetto massimo di spesa per le cure mediche a 86 mila sterline (102 mila euro) lungo tutta la vita della persona. Superata la soglia, le spese mediche verrebbero pagate direttamente dai governi locali. Johnson ha replicato affermando che "l'enorme investimento" del governo nella sanità e nell'assistenza sociale permetterà ai cittadini di assicurarsi contro il "costo catastrofico" di malattie come la demenza senile. Starmer ha inoltre criticato l'ulteriore punto del nuovo programma del governo per erogare ulteriori aiuti economici alle persone con un valore complessivo dei loro beni sotto le 100 mila sterline (119 mila euro). (segue) (Rel)