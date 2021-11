Regno Unito: Starmer, nuovo programma di assistenza del governo non aiuta i cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il nuovo programma presentato dall’esecutivo, ogni individuo che stia ricevendo assistenza medica a domicilio o in una casa di cura – ma con il proprio coniuge ancora residente nell'abitazione – potrà vedere scalato il valore della proprietà dal totale dei suoi averi, ricevendo così gratuitamente i servizi sanitari. I laboristi hanno contestato questa misura, ricordando che questo si tradurrebbe in una necessità di vendere l'abitazione qualora non ci fosse nessun coniuge ad occupare la casa e questo andrebbe contro le iniziali promesse elettorali del Partito conservatore. "Chissà se arriverà alle prossime elezioni, ma se lo farà, come si aspetta che qualcuno prenda sul serio lui e le sue promesse?", ha affermato provocatoriamente Starmer. (Rel)