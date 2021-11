Violenza donne: Viminale, in aumento casi di matrimoni forzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’altra fattispecie introdotta dal Codice rosso, le costrizioni o induzioni al matrimonio ha fatto registrare nei primi 11 mesi del 2021 un considerevole aumento (+143 per cento, da 7 a 17) legato alla progressiva conoscenza della nuova norma e la maggiore propensione alla denuncia. Si tratta di un fenomeno che riguarda nell'86 per cento dei casi donne, di cui il 68 per cento di nazionalità straniera. Lo rende noto un’analisi della polizia criminale con focus sulle vittime di genere femminile, pubblicato sul sito del ministero dell’Interno.(Rin)