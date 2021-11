Grecia: Commissione Ue, fatti ulteriori progressi in impegni nonostante ritardi per Covid e incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dodicesima relazione sulla sorveglianza rafforzata relativa alla Grecia rileva che il Paese ha compiuto ulteriori progressi per il rispetto degli impegni concordati, nonostante i ritardi riscontrati in alcuni settori, in parte legati alle difficili circostanze causate dalla pandemia di Covid-19 e dagli incendi catastrofici dell'agosto 2021. La relazione potrebbe fungere da base per la decisione dell'Eurogruppo in merito alla pubblicazione della prossima serie di misure relative al debito in funzione delle politiche. E' quanto si legge nei documenti della Commissione europea nel pacchetto d'autunno del semestre europeo. Inoltre, le relazioni sulla sorveglianza post-programma relative a Spagna, Portogallo, Cipro e Irlanda rilevano che tutti e quattro gli Stati membri mantengono la loro capacità di provvedere al servizio del debito in essere. (Beb)