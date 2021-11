Spagna: ministra Giustizia, è Corte suprema e a doversi pronunciare su green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Giustizia spagnola, Pilar Llop, ha ribadito in un'intervista televisiva ad "Antena 3" che è la Corte suprema e non il governo ad avere il compito di "unificare i criteri" e pronunciarsi" sull'estensione dell'uso del certificato Covid, come richiesto da molte regioni per controllare l'aumento dei contagi che si è registrato nelle ultime settimane. Le regioni spagnole hanno chiesto all'esecutivo di elaborare una legge pandemica che fornisca il necessario supporto giuridico per estendere l'uso del passaporto Covid e poterlo richiedere per l'accesso a certi luoghi affollati e al chiuso. "E' chiaro che ci sono 17 Tribunali di giustizia, che la Spagna è un Paese diverso e plurale, con diverse caratteristiche territoriali, quindi è stato permesso di rivolgersi alla Corte Suprema per emettere una sentenza e unificare i criteri", ha evidenziato Llop. "Al di là di questo tema, sono sicuro che dobbiamo continuare a fare appello alla vaccinazione e a sensibilizzare l'opinione pubblica", ha aggiunto la ministra della Giustizia, sottolineando anche il valore della co-gestione tra il governo e le regioni per prendere "misure consensuali". (Spm)