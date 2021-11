Taxi: protesta a Roma contro ddl concorrenza, petardi e fumogeni a piazza Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra petardi, fumogeni e l'inno nazionale è partita la protesta dei tassisti a Roma per lo sciopero indetto da tutte le sigle sindacali contro il ddl concorrenza. In migliaia si sono radunati in piazza della Repubblica, chiusa al traffico e presidiata dalle forze dell'ordine. "Tassisti italiani lavoratori del servizio pubblico", è lo striscione in testa al corteo che raggiungerà piazza Madonna di Loreto. Ad animare la protesta anche la musica, emessa dagli altoparlanti installati su un furgoncino che accompagna la marcia dei dimostranti. Tra bandiere dei sindacati, slogan e striscioni, i tassisti protestano contro il Ddl concorrenza colpevole, secondo loro, di deregolamentare ulteriormente il settore. Intanto, il servizio è fermo da questa mattina alle 8 e lo sarà fino alle 22.(Rer)