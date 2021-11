© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia a Sofia partecipa alla giornata di lutto nazionale della Bulgaria per il tragico incidente dell’autobus in viaggio da Istanbul a Skopje e per il drammatico rogo a Royak. Lo riferisce l'ambasciata italiana in Bulgaria tramite Twitter, rinnovando "le nostre più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime".(Res)