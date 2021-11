Sardegna: Cagliari capitale della scherma con i Campionati italiani under 23

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo 2021 già ricco di appuntamenti sportivi per Cagliari, mancava un evento legato al mondo della scherma per completare il quadro e l'occasione è arrivata con i Campionati Italiani Under 23 di Scherma che si terranno nel capoluogo sardo da domani, al 28 novembre. "Una nuova straordinaria opportunità per Cagliari", ha commentato il primo cittadino Paolo Truzzu. Ventotto pedane allestite nelle due palestre oltre a quelle del PalaPirastu che ospiteranno semifinali e finali, ottocento giovani (nati fino al 1999) schermitori provenienti da tutta Italia tra i quali quaranta sardi e un numero di partecipanti che supererà di parecchio le mille presenze in città. Numeri importanti per il Campionato che assegnerà i titoli italiani di categoria per ciascuna delle sei armi tipiche della scherma: fioretto, sciabola e spada, maschile e femminile. A completare il quadro della competizione ci saranno le prove a squadre che questa volta sono state ideate in modalità mista. E in palio non ci saranno solo i titoli ma anche la possibilità, per i ragazzi in gara, di conquistare un posto nella nazionale del futuro. Il tutto per creare il maggior spettacolo possibile in un contesto che sarà aperto anche agli appassionati e ai curiosi che a partire dalle semifinali potranno accedere, gratuitamente, alle tribune del PalaPirastu per seguire l'evento. (segue) (Rsc)