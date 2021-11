Sardegna: Cagliari capitale della scherma con i Campionati italiani under 23 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un modo, per Cagliari, di entrare nel cuore degli appassionati della Scherma ma soprattutto di candidarsi per il Campionato del Mondo cadetti in calendario per il marzo 2023. Il capoluogo sardo sarà l'unica città italiana in corsa per ospitare una manifestazione di assoluto prestigio, per ottenere la quale sarà determinante il lavoro della Federazione Italiana Scherma. "La partita non sarà semplice – ha confermato Paolo Azzi, presidente di Federscherma – ma noi abbiamo intenzione di giocarla fino in fondo". "Per noi – ha aggiunto il sindaco Truzzu – è una iniziativa che darà lustro alla città e porterà nel capoluogo una grande quantità di atleti e accompagnatori che affolleranno le strade e le attività commerciali. Il turismo sportivo è un aspetto sul quale vogliamo continuare a puntare perché significa far conoscere la città e creare economia". "Cagliari – il commento dell'assessore Andrea Floris – si conferma un palcoscenico importante e questa occasione ci da la possibilità di sviluppare il protocollo di intesa già sottoscritto per la candidatura di Cagliari come sede dei Mondiali nel 2023. Abbiamo predisposto uno spot per promuovere la città e ora siamo in un momento importante di una lunga stagione di eventi sportivo che speriamo sia di buon auspicio per gli sportivi e porti bene anche a Cagliari". (segue) (Rsc)