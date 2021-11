Sardegna: Cagliari capitale della scherma con i Campionati italiani under 23 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfatto per il numero di presenze del prossimo fine settimana anche l'Assessore alle Attività Produttive e Turismo. "Abbiamo stimato – ha precisato Alessandro Sorgia – l'arrivo di oltre millecinquecento persone e faremo di tutto per accoglierle nel migliore dei modi. Cagliari ha portato fortuna agli altri sport e mi auguro che sia così anche per la scherma". A margine dell'evento sportivo, saranno diversi i momenti per mettere in vetrina i prodotti enogastronomici dell'Isola che saranno presenti nel villaggio sportivo realizzato tra i due Palazzetti e dove verranno messe in mostra le eccellenze artigianali. "Sarà l'occasione per dare ossigeno anche a loro" ha concluso l'Assessore Sorgia. Lame incrociate a partire da domani, giovedì 25 novembre, con la Spada individuale maschile e femminile, per poi passare al giorno successivo con la Spada a squadre miste. Sabato 27 spazio al Fioretto e alla Sciabola individuale (maschile e femminile) mentre domenica con le stesse armi si combatterà con le squadre miste. Nella fase eliminatoria, per questioni logistiche, il pubblico non potrà avere accesso ai Palazzetti A e B, ma tra semifinali e finali sarà accessibile il PalaPirastu così come il villaggio di oltre mille metri quadrati. Ad organizzare tutto, su mandato della Federazione Italiana Scherma, sarà l'Accademia d'Armi Athos. (Rsc)