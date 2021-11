Pnrr: Melchionno (Cciaa Roma), subito tavolo per risorse con istituzioni e sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Abbiamo proposto al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, di approntare subito un tavolo per quanto riguarda gli investimenti del Pnrr". Lo ha detto Michelangelo Melchionno della Camera di commercio di Roma, nel corso di un intervento all'evento organizzato dal sindacato Uil a Ostia dal titolo "Le risorse di Roma Capitale nel Pnrr". Sugli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza "non possiamo sbagliare - ha aggiunto -. La Camera di commercio è pronta ed è favorevole a questo percorso di condivisione" con le organizzazioni sindacali e le istituzioni locali. "Non ci sono piani B, in questa partita nessuno può mettersi in panchina. Per questo chiediamo fin da subito tavoli per mettere giù le proposte. I tempi sono rapidissimi. Altrimenti non riusciremo a cambiare la nostra città e la nostra regione", ha concluso. (Rer)