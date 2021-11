Viabilità: Aspi, da notte giovedì 25 chiuso per lavori svincolo di Cormano su A4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori alle barriere di sicurezza, in orario notturno, sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in entrata verso entrambe le direzioni ed in uscita per chi proviene da Brescia, nelle notti di giovedì 25 e venerdì 26 novembre, con orario 22-6. In alternativa si coniglia di uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni sulla stessa A4 e di entrare allo svincolo Fiera Milano, sulla A8 Milano-Varese, per proseguire in direzione Milano o Brescia. (Com)