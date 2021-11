Russia: confermata multa da 15,5 milioni euro a Booking.com per abuso posizione dominante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale arbitrale di Mosca ha respinto la richiesta di Booking.com di annullare una sanzione da 1,3 miliardi di rubli (oltre 15 milioni e mezzo di euro) per abuso di posizione dominante. Nel dicembre 2020 il Servizio federale antimonopolio (Fas) russo aveva multato l'agenzia di viaggi online con sede nei Paesi Bassi, la quale occupa l'80 per cento del mercato russo delle prenotazioni online, ritenendo che l'azienda fosse in grado di imporre ai clienti condizioni sfavorevoli. (Rum)