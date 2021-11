Covid: Ecdc, terza dose prioritarie per over 40 sei mesi dopo vaccinazione completa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dosi di richiamo del vaccino anti Covid-19 dovrebbero essere prioritarie per le persone dai 40 anni in su, almeno sei mesi dopo aver completato un programma di vaccino primario. Si legge nel documento di valutazione del Centro europeo per la prevenzione e il monitoraggio delle malattie (Ecdc). L'Ecdc constata che è stato osservato un aumento di casi, di ricoveri e di ricoveri in unità di terapia intensiva (Icu) per la Sars-CoV-2, a ottobre e all'inizio di novembre nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo (See), dopo un periodo di declino dei casi in agosto e settembre. Per l'Ecdc, questo è stato determinato dalla circolazione della variante Delta in un contesto di insufficiente diffusione del vaccino e di diffuso rilassamento degli interventi non farmacologici (Npi). Anche se i casi sono maggiori nei Paesi che hanno una bassa diffusione del vaccino, ci sono prove di un aumento anche tra i Paesi con tassi di vaccinazione maggiori. E questo è in gran parte determinato dall'alta trasmissibilità della variante Delta che contrasta la riduzione della trasmissione ottenuta con l'attuale diffusione della vaccinazione nell'Ue/See. Ad oggi, il 65,4 per cento della popolazione totale e il 76,5 per cento della popolazione adulta nell'Ue/See sono stati completamente vaccinati contro il Covid-19. Il ritmo generale dell'aumento settimanale della somministrazione del vaccino nell'Ue/See sta rallentando ed è principalmente guidato dall'introduzione nei gruppi di età più giovani. Quattro Paesi stanno ancora riportando un tasso di assorbimento del vaccino al di sotto del 50 per cento nella popolazione totale. "La vaccinazione continua a scongiurare con successo i decessi, a ridurre i ricoveri e la trasmissione nell'Ue/See, nonostante l'emergere e il continuo predominio della variante Delta, che è fino al 60 per cento più trasmissibile della variante precedentemente dominante, Alpha", ha scritto l'Ecdc. (segue) (Beb)