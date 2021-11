Covid: Ecdc, terza dose prioritarie per over 40 sei mesi dopo vaccinazione completa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le prove disponibili che emergono da Israele e dal Regno Unito mostrano un aumento significativo della protezione contro l'infezione e la malattia grave dopo una dose di richiamo in tutti i gruppi di età nel breve termine. Tutti i paesi dell'Ue/See hanno iniziato a somministrare 'dosi aggiuntive' di vaccinazione, per proteggere meglio gli individui che ottengono risposte immunitarie inadeguate al programma primario, e vaccinazioni di richiamo, per migliorare la protezione negli individui per i quali l'immunità può diminuire nel tempo dal completamento del programma primario", ha aggiunto il Seae che mette in guardia dal periodo festivo di fine anno come rischioso per "l'intensificazione della trasmissione della Delta". Secondo l'Ecdc, "il potenziale carico di rischio di malattia nell'Ue/See dalla variante Delta dovrebbe essere molto alto a dicembre e gennaio, a meno che le Npi siano applicate ora in combinazione con gli sforzi continui per aumentare l'assorbimento del vaccino nella popolazione totale". Per questo, le previsioni evidenziano "la necessità di Npi come misura immediata per controllare la trasmissione, in combinazione con il lancio di dosi di richiamo del vaccino per gli adulti, che dovrebbe essere prioritario per quelli di 40 anni e oltre, almeno sei mesi dopo aver completato un programma di vaccino primario. Le dosi di richiamo sosterranno il controllo della trasmissione oltre l'impatto immediato dell'implementazione delle Npi", ha concluso l'Ecdc. (Beb)