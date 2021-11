Abruzzo: domani seduta del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale dell'Abruzzo tornerà a riunirsi domani, giovedì 25 novembre, alle ore 11, nella sala "Sandro Spagnoli" di Palazzo dell'Emiciclo, all'Aquila. La seduta si aprirà con il confronto sulle seguenti interpellanze: "Istituzione dell'Albo regionale dei Mediatori interculturali"; " "Cessione del Centro fieristico sito nel Comune di Avezzano (Aq)"; "Blocco assunzioni di Operatori Socio Sanitari in Asl02"; "Situazione economica finanziaria dell'Azienda pubblica di servizi alla persona (Asp) 1 Teramo"; "Delocalizzazione uffici e personale area tecnica Arta Abruzzo e riforma dell'Agenzia". I progetti di legge in esame riguardano le seguenti materie: "Adeguamento all'ordinamento regionale degli obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché in materia di B&B. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge europea regionale 2021)" ; "Partecipazione della Regione Abruzzo all'Istituto Nazionale Tostiano" "Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni". (Gru)