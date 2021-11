Lavoro: Confcommercio su protocollo smart working, va bene ma necessita di qualche accorgimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo positivo che nel testo del Protocollo che ci è stato proposto dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, venga confermata come fonte primaria la contrattazione individuale tra datore di lavoro e lavoratore, e che vengano valorizzate le norme di riferimento attualmente vigenti, che accolgono da sempre il nostro favore". È quanto ha affermato la vicepresidente di Confcommercio, Donatella Prampolini Manzini, sull’incontro in tema di lavoro agile. "Tuttavia pur fondamentalmente condivisibile, il testo necessita di qualche accorgimento, poiché riteniamo fondamentale il differimento della validità del protocollo alla conclusione del periodo emergenziale”, ha aggiunto. (Com)