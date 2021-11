Lombardia: M5S, scandaloso vendere società pubblica senza seguire regole, presenteremo esposto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- “È scandaloso il fatto che si venda una società pubblica senza seguire le regole delle vendite di società pubbliche”. Lo ha detto questa mattina il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Simone Verni, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'esposto del movimento in supporto all'azione della corte dei conti sullo scandalo delle multiutility, che si è tenuta oggi presso Palazzo Pirelli. Diversi Comuni – spiega - hanno ceduto le loro quote in società pubbliche ad A2a senza alcun bando pubblico: "Il Comune non può sedersi a tavolino e decidere di vendere un'azienda pubblica a chi vuole lui nelle segrete stanze - incalza Verni -. Questo è quello che stiamo contestando". I consiglieri pentastellati hanno chiesto a tutti i Comuni che hanno quote nelle società pubbliche se fossero consapevoli di questa vendita e se avessero deliberato a riguardo. "I Comuni che ci hanno risposto sono stati pochi - spiega Simone Verni -. Il nostro sospetto è che tanti di questi non lo sapessero nemmeno e che quindi ci sia una regia da parte del Comune capofila per vendere queste società con accordi privati a un'azienda privata, che secondo noi è scorretto". Il prossimo passo- è stato annunciato - sarà quello di depositare presso la Corte dei Conti e la guardia di finanza un esposto che evidenzi le irregolarità commesse nel procedimento di compravendita, portando tutta la documentazione raccolta dai consiglieri negli ultimi due mesi. (Rem)