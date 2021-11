Lombardia: Terzi, stanziati 9 milioni per prolungamento M1 da Sesto Fs a Monza Bettola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Regione Lombardia stanzia 9,2 milioni di euro per completare il prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano da Sesto Fs a Monza Bettola. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. "Il costo complessivo dell'infrastruttura – commenta l'assessore Terzi - di circa 143 milioni di euro (di cui 19 circa già assicurati da Regione) ha subìto un incremento di ulteriori 31 milioni per effetto di una variante, di cui anche Regione - oltre a Stato e Comune di Milano - si è fatta carico stanziando 9,2 milioni aggiuntivi all'interno del Piano Lombardia. Le opere di completamento finanziate riguardano la risoluzione delle interferenze tra la Stazione e il Pii Bettola e tra la Stazione e l'interconnessione con la M5. Lo sforzo economico garantito da Regione è decisivo per assicurare il completamento dell'opera". "Si conferma la grande attenzione di Regione Lombardia - commenta l'assessore regionale all'Istruzione, Ricerca, Innovazione, Università e Semplificazione Fabrizio Sala - per il territorio brianzolo. La metropolitana è un'infrastruttura strategica, sia in termini di valorizzazione del turismo sia per la crescita economica del territorio. Ci aspettiamo un impatto notevole anche in termini di riduzione del traffico". Il prolungamento della M1 fino a Monza Bettola, il cui avanzamento progettuale è attualmente a circa il 58 per cento dell'importo contrattuale, è strategico perché consentirà un miglioramento complessivo del sistema metropolitano milanese, realizzando un nodo di interscambio utile per rendere più efficiente e sostenibile la mobilità a nord est di Milano e i collegamenti con l'area della Brianza. La delibera regionale approva lo schema di accordo tra Regione Lombardia e Comune di Milano per l'assegnazione delle risorse regionali stanziate con il Piano Lombardia. In base al cronoprogramma del Comune di Milano, la messa in esercizio del prolungamento è prevista entro dicembre 2024. (Com)