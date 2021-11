Brexit: pescatori francesi si preparano a colpire l'economia britannica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pescatori francesi preparano un'azione coordinata per colpire l'economia britannica come risposta alle licenze che Londra ancora non ha rilasciato, necessarie per operare nelle acque del Regno Unito dopo la Brexit. Secondo quanto riferisce l'emittente radiofonica "Europe 1", lo ha detto Olivier Lepretre, presidente del comitato regionale della pesca a Boulogne-sur-Mer. Puntiamo "all'export perché è fuori questione rallentare l'economia francese. Colpiremo l'economia britannica. I poveri inglesi scontano già una carenza di prodotti", ha detto Lepretre. Nelle prossime ore verranno definite le modalità precise. "L'obiettivo è quello di chiedere alla Commissione europea di prendersi le sue responsabilità e di far rispettare l'accordo", ha detto Lepretre, aggiungendo che i pescatori vogliono anche "avvertire" il premier britannico Boris Johnson. (Rel)