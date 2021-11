Difesa: Tunisia, ministro Memmich visita base aerea a Gabes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Tunisia, Imad Mamish, si è recato in visita alla base dell’Aeronautica militare tunisina a Gabes, circa 320 chilometri a sud di Tunisi. Lo ha riferito il ministero della Difesa in un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale. Da quanto emerso, Mamish ha verificato la prontezza delle unità aeree dislocate nella base ed è stato informato delle condizioni di lavoro e di vita dei militari residenti nella base. Durante l’incontro, il ministro ha chiesto ai militari "maggiori sforzi" e di stare "sempre vigili". In conclusione, Mamish ha elogiato il lavoro di tutte le forze armate tunisine impiegate nelle operazioni di contrasto alle "attività illegali". (Tut)