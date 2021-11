Recovery: Mattarella, giustizia chiamata a concorrere a ripresa Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Anche la ‘funzione giustizia’ è chiamata a concorrere per sostenere la ripresa del Paese, nell'ambito del processo di modernizzazione, per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. All’Ordine giudiziario compete un ruolo primario per affrontare una fase complessa sotto molteplici aspetti, che può essere superata concentrando gli sforzi sui traguardi comuni da raggiungere. Di questa fase, la Magistratura è, a sua volta, una protagonista”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia del decennale della Scuola superiore della magistratura. “Le risorse aggiuntive di mezzi e di personale previste rappresentano un’occasione, da non perdere, per innovare le modalità di esercizio della giurisdizione, in vista del raggiungimento dell’obiettivo dei tempi processuali come individuati nel Piano ed in linea con i parametri europei – ha aggiunto -. Il potenziamento dell’Ufficio del processo si pone in questa prospettiva, come strumento diretto ad aumentare gli standard di produttività nella volontà di dare risposte alla domanda di giustizia in maniera più efficace e tempestiva. Affinché ciò avvenga, occorre un significativo mutamento nelle modalità di svolgimento del lavoro giudiziario con l’adozione di un modulo organizzativo basato sulla collaborazione e sul confronto con altre figure. La stagione di rinnovamento avviatasi con l’entrata in vigore della legge di riforma del processo penale è destinata a completarsi con le indispensabili modifiche al processo civile e all’ordinamento giudiziario”.(Rin)