Sardegna: Cagliari al nono posto fra le città più digitali d'Italia

- Cagliari si conferma tra le città più digitali d'Italia con il nono posto nella classifica ICityRank2021, l'indagine sulla digitalizzazione delle città condotta da Fpa - Forum Pa. Lo conferma il sindaco del capoluogo sardo, Paolo Truzzu: "La nostra città guadagna 4 posizioni rispetto al 2019 e conquista anche il terzo posto per l'implementazione della rete wifi pubblica e l'ottavo posto tra i Comuni più presenti sui social, affermandosi in entrambi i casi come unica realtà di sud e isole tra le prime dieci – afferma Truzzu - Un risultato che, insieme al sedicesimo posto per la performance ambientale, mi rende molto orgoglioso e testimonia il grande lavoro svolto dalla nostra amministrazione sul fronte della sostenibilità e della trasformazione digitale, due dei pilastri del Pnrr per il rilancio del Paese". (Rsc)