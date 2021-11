© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guardando ai numeri “dobbiamo considerare che c'è una crescita del contagio, ma l'andamento non è esponenziale come era l'anno scorso, l’incremento è lineare”. Lo ha detto il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) Giorgio Palù a SkyTg24. Alcune regioni “stanno però superando le soglie critiche nei ricoveri in rianimazione, bisogna guardare con attenzione ai prossimi giorni”, ha proseguito. (Rin)