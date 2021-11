Covid: direttrice Ecdc, a dicembre e gennaio carico maggiore malattia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna concentrarsi urgentemente sul colmare il gap immunitario, offrire dosi di richiamo a tutti gli adulti, con priorità agli over 40, e reintrodurre misure non farmacologiche: questo perché, in base ai dati, il potenziale carico di malattia sarà molto alto a dicembre e gennaio. A dirlo la direttrice del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc), Andrea Ammon. "I recenti scenari di modellazione eseguiti dal Centro europeo per il controllo e il monitoraggio delle malattie (Ecdc) indicano che il potenziale carico di malattia nell'Unione europea/Spazio economico europeo (Ue/See) dalla variante Delta sarà molto alto a dicembre e gennaio, a meno che le misure di salute pubblica non vengano applicate ora in combinazione con i continui sforzi per aumentare l'assorbimento del vaccino nella popolazione totale", ha dichiarato. "Dall'inizio dell'anno, abbiamo assistito a una rapida diffusione dei programmi di vaccinazione nell'Ue/See che ha evitato con successo i decessi e ha ridotto i ricoveri e la trasmissione. Ma ci sono ancora sottopopolazioni e gruppi di età in cui la copertura rimane inferiore a quella desiderata, anche nei Paesi che hanno raggiunto una buona copertura vaccinale complessiva", ha aggiunto la direttrice. (segue) (Rel)