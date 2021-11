Covid: direttrice Ecdc, a dicembre e gennaio carico maggiore malattia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono ancora troppi individui a rischio di infezione grave da Covid-19 che dobbiamo proteggere il prima possibile. Dobbiamo concentrarci urgentemente sul colmare questo gap immunitario, offrire dosi di richiamo a tutti gli adulti e reintrodurre misure non farmacologiche", ha specificato Ammon. "Attualmente, meno del 70 per cento per cento della popolazione complessiva nell'Ue/See è stata completamente vaccinata. Questo lascia un grande vuoto di vaccinazione che non può essere colmato rapidamente e dà ampio spazio alla diffusione del virus", ha evidenziato la direttrice del Centro. "Poiché i vaccini offrono un'elevata protezione contro gli esiti gravi dell'infezione da Covid-19, le previsioni indicano che un gran numero di nuovi ricoveri ospedalieri per Covid-19 saranno costituiti da individui non vaccinati, in particolare da individui non vaccinati nei gruppi a rischio", ha specificato ancora. "L'attuale livello generale di vaccinazione nell'Ue/See sarà quindi insufficiente a limitare il carico di casi e ricoveri di Covid-19 nei mesi invernali, e i Paesi con livelli più bassi di vaccinazione sono a più alto rischio", ha proseguito Ammon. (segue) (Rel)