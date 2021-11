Covid: direttrice Ecdc, a dicembre e gennaio carico maggiore malattia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aumento della copertura vaccinale contro la Covid-19 in tutti i gruppi di età idonei, ma in particolare negli anziani, nelle persone vulnerabili e negli operatori sanitari dovrebbe rimanere la priorità per le autorità sanitarie pubbliche. L'Europa deve colmare i divari di immunità nella popolazione adulta e garantire una copertura efficace ed equa nei vari paesi e regioni", ha dichiarato. "I Paesi dovrebbero anche considerare una dose di richiamo per tutti gli adulti dai 18 anni in su, con una priorità per le persone sopra i 40 anni. Questo per aumentare la protezione contro l'infezione a causa dell'immunità calante che potrebbe potenzialmente ridurre la trasmissione nella popolazione e prevenire ulteriori ricoveri e decessi. La dose di richiamo è raccomandata al più presto sei mesi dopo il completamento del programma primario", ha affermato Ammon. (segue) (Rel)