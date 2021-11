Covid: direttrice Ecdc, a dicembre e gennaio carico maggiore malattia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il lancio di programmi di vaccinazione richiede tempo e il pieno effetto dei vaccini arriva solo due settimane dopo la vaccinazione. Poiché c'è una certa evidenza di un calo dell'efficacia dei vaccini nel tempo contro l'infezione e la trasmissione, è anche importante mantenere o reintrodurre interventi non farmaceutici. Motivare le persone a seguire queste misure è ancora più importante mentre ci muoviamo verso l'inverno e la stagione delle feste, quando più persone viaggeranno e si riuniranno in casa", ha continuato la direttrice. "Sono consapevole che è necessario uno sforzo significativo da parte delle autorità sanitarie pubbliche e della società in generale per raggiungere questo obiettivo. Ma ora è il momento di fare un passo in più. Abbiamo a disposizione vaccini sicuri ed efficaci e fino a quando una parte maggiore della popolazione idonea sarà immunizzata, gli interventi non farmacologici devono continuare a rimanere parte della nostra routine quotidiana", ha concluso la direttrice dell'Ecdc Ammon. (Rel)