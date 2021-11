Legge Bilancio: Calandrini (Fd'I), la maggioranza litiga, a rimetterci saranno gli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta nell’Ufficio di presidenza della commissione Bilancio, invece di definire l’iter con cui sarà approvata la manovra 2022, i membri della maggioranza non hanno fatto altro che litigare sulla nomina dei relatori, questioni secondarie di cui agli italiani di certo non importa molto". Lo dichiara il senatore Nicola Calandrini, capogruppo di Fratelli d’Italia nella commissione Bilancio. "Questo clima di tensioni e liti dentro i partiti di governo - prosegue - non ci fa ben sperare per il processo che porterà all’approvazione della legge di Bilancio. Si continua a perdere tempo e a discutere di nomine invece che di contenuti. Se questa è la partenza, siamo decisamente preoccupati. Più i giorni passano più si concretizza l’ipotesi che si possa arrivare ad un voto di fiducia, sia per le tensioni crescenti, sia perché il tempo sta scandendo. È un brutto spettacolo in cui a rimetterci saranno gli italiani, che si troveranno davanti l’ennesima legge fatta male e approvata in fretta senza una discussione nel merito. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare agli emendamenti con la speranza che il governo e i partiti che lo compongono entrino nel merito delle nostre proposte invece di continuare a litigare internamente", conclude.(Com)