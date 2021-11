Vaticano: nuovo vescovo ausiliare per l'arcidiocesi di Sao Sebastiao do Rio de Janeiro in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha nominato vescovo Ausiliare dell'arcidiocesi metropolitana di Sao Sebastiao do Rio de Janeiro in Brasile il monsignor Antonio Luiz Catelan Ferreira, del clero della diocesi di Umuarama, finora professore nella Pontifícia Universidade Catolica do Rio de Janeiro e Vicario parrocchiale di Sao José nel Vicariato Episcopale Sul, assegnandogli la Sede titolare di Tunes. Lo rende noto la Sala Stampa vaticana. Monsignor Antonio Luiz Catelan Ferreira è nato il 2 febbraio 1970 a Cidade Gaucha, Diocesi di Umuarama, nello stato di Parana. Ha compiuto gli studi di filosofia presso il Seminario arcidiocesano Nossa Senhora da Gloria a Maringa-Pr e di Teologia presso l'Istituto Paulo VI a Londrina-Pr. Si è specializzato in Teologia dogmatica, ottenendo la Licenza presso la Pontificia facoltà di teologia Nossa Senhora da Assuncao a Sao Paulo-Sp ed il dottorato nella Pontificia università gregoriana di Roma. Il 5 febbraio 1995 è stato ordinato sacerdote ed è stato incardinato nella Diocesi di Umuarama. (Civ)