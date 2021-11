Infrastrutture: Giovannini, interventi Pnrr saranno compiuti entro tempi prefissati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi sulle infrastrutture previsti nell’ambito del Pnrr “si compiranno entro i tempi prefissati”. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo con un videomessaggio all’evento “Sviluppo sostenibile & circular economy” in corso a Roma. Questo perché “conoscendo i tempi stretti, abbiamo scelto progetti ragionevolmente realizzabili entro il 2026”, ha proseguito, e “finanziato progetti già definiti” per cui “i soggetti attuatori, Regioni, Comuni, sanno già cosa devono fare”. C’è stato infine anche un cambiamento delle regole, per una velocizzazione delle scelte e una graduazione”, ha concluso Giovannini. (Rin)