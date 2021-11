Pa: Colao, obiettivo è migrazione cloud del 75 per cento entro 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo è la migrazione verso soluzioni cloud “di almeno del 75 per cento delle Pa italiane entro il 2026”. Lo ha detto il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, in audizione alla Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria. Obiettivo che sarà raggiungibile, ha spiegato, “facilitando la migrazione in cloud di tutte le amministrazioni” e attraverso "il Polo strategico nazionale". (Rin)