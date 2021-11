Spagna: ministra Calvino, Airbus vuole far prevalere propri interessi nell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento interno di Airbus, azienda dei settori aerospazio e difesa, nel quale accusa il governo spagnolo di "mancanza di coordinamento e leadership" nella gestione dei fondi europei per il settore, è quello di un'azienda che desidera porre "i suoi interessi in cima alla lista". È la replica della ministra dell'Economia spagnola, Nadia Calvino, in un'intervista radiofonica a "Rne" al rapporto interno di Airbus pubblicato dal quotidiano "El Pais", evidenziando che l'esecutivo "sta avanzando a un ottimo ritmo e con un ottimo coordinamento" nell'attuazione del Piano per le ripresa. A questo proposito, Calvino ha confessato di provare "un po' di frustrazione" per il fatto che non si parli, al contrario, dei 700 milioni di euro di gare d'appalto che sono state lanciate questa settimana o l'aiuto diretto per il 5G approvato ieri dal Consiglio dei ministri. (segue) (Spm)