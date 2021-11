Spagna: ministra Calvino, Airbus vuole far prevalere propri interessi nell'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra ha poi annunciato che domani il governo presenterà il programma per promuovere la digitalizzazione delle piccole e medie imprese (Pmi) con una prima erogazione di 500 milioni di euro che favorirà gli investimenti in servizi digitali già disponibili sul mercato. "A volte il rumore che abbiamo non ci permette di vedere ciò che è importante, e fare progressi nella digitalizzazione delle Pmi e del tessuto produttivo è importante", ha sottolineato Calvino, che ha indicato come questi fondi saranno distribuiti nelle prossime settimane. Nel documento interno pubblicato dal quotidiano "El Pais", Airbus criticava aspramente il governo di Pedro Sanchez per la "mancanza di coordinamento e leadership" che ha portato a un blocco nell'attuazione di questi fondi e che date le condizioni attuali è molto probabile che non ci sarà nessun progetto strategico per il settore aeronautico finanziato con gli aiuti a fondo perduto che l'Ue darà alla Spagna, circa 70 miliardi di euro in quattro anni. Per questo motivo il rapporto raccomandava di presentare direttamente alla Moncloa (sede della presidenza del governo) le rivendicazioni sui progetti che dovrebbero essere finanziati con questi fondi una volta tenuti gli incontri con i diversi ministeri per ottenere un parere definitivo sul futuro del piano. (Spm)