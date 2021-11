Covid: Coldiretti, green pass rafforzato salva 5 miliardi di euro per pranzi e cenoni Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’avanzare dei contagi e il possibile cambio di colore in giallo o arancione sono a rischio 5 miliardi di spesa in ristoranti e agriturismi per pranzi e cene nelle festività di fine anno in uno dei circa 360 mila tra ristoranti, trattorie, pizzerie, agriturismi da Nord a Sud della Penisola, dove aumenta il pericolo di un ritorno delle restrizioni a causa della ripresa dei contagi. E’ quanto stima la Coldiretti in riferimento all’importanza di adottate misure per contenere la pandemia con il green passa rafforzato. “Non si tratta solo di garantire il bisogno di convivialità, ma anche di sostenere la ripresa dell’economia e la tenuta dell’occupazione”, denuncia il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel sottolineare la necessità di “non mettere in crisi una filiera che dà lavoro a ben 4 milioni di persone in 740 mila aziende agricole e 70 mila industrie alimentari”. Se il cambio di colore in giallo - si legge in una nota - prevede poi un massimo di quattro persone per tavolo al chiuso in bar e ristoranti, con il passaggio in arancione si rischia il divieto di consumare parti all’interno del locale, ma a preoccupare è anche l’impatto sulle attività turistiche con il rischio chiusura delle piste da sci per 3,8 milioni di italiani in vacanza in montagna prima della pandemia. (segue) (Com)