Vaccino: Zaia (Veneto), arma indispensabile, ha ridotto ospedalizzazione

- Il vaccino contro il coronavirus “riduce di sei volte la possibilità di contagiarsi e di otto volte la possibilità di essere ricoverati e questo non è poco”. Lo ha detto il presidente della regione Veneto Luca Zaia a Rtl 102.5, aggiungendo che “i vaccini stanno funzionando”. Il bollettino di stamattina del Veneto conta 1.931 contagiati, “l'anno scorso senza vaccini con 2.000 contagiati al giorno avevamo già 2.000 persone in ospedale, oggi ne abbiamo 500”, ha proseguito. L'83 per cento “dei miei ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati. Io rispetto le idee di tutti, ma ho l'obbligo di dire ai miei cittadini e a chi ci ascolta che la vaccinazione è il vero grande fronte per l'ospedalizzazione e anche per il contagio”, ha spiegato. Il Covid “è una tragedia, non è una semplice influenza, non è un'invenzione, non è vero che si può curare solo a casa. Il 95 per cento dei pazienti si curano a casa, lo facciamo tutti, ma quel 5 per cento che ha bisogno dell'ospedale ha bisogno a volte anche della terapia intensiva e a volte non ce la fa", ha concluso Zaia. (Rin)