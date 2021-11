Covid: Zaia (Veneto), chiusure per soli no vax non è strada praticabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alla possibilità di introdurre un lockdown per i non vaccinati, “sono abituato ad amministrare e a governare e vedo se una cosa è applicabile oppure no. La storia in pochi giorni mi ha dato ragione, il lockdown per i soli non vaccinati non esiste in nessuna parte del mondo, neanche l'Austria l'ha fatto perché gli è durato tre giorni e poi ha dovuto comunque chiudere tutto". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia a Rtl 102.5. (Rin)