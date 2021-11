Iv: Renzi, ieri ero a Dubai, su conferenze Conte nessuna polemica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri sono stato all’Expo a Dubai per una conferenza. Lo scrivo per evitare che domani venga fuori la polemica e un grande scoop del tipo: 'Renzi vola a Dubai in aereo'. Come se gli altri a Dubai arrivassero in canoa. Penso che questo tema adesso perderà interesse perché è emerso che anche Giuseppe Conte ha iniziato a fare conferenze all’estero. Per una volta nessuna polemica. Sono contento per lui: sono esperienze formative, che aiutano a crescere". Lo scrive nella Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi.(Rin)