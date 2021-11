Milano: Nomisma, mercato immobiliare cresce, +4,1 per cento su base annua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compravendite di uffici e negozi presentano una significativa crescita nel primo semestre dell'anno. In particolare, per gli uffici si segnalano 670 transazioni, in crescita del 59 per cento sul primo semestre 2020 e del 17 per cento sul primo semestre 2019. Per i negozi si registrano 910 operazioni nel semestre, in aumento del 34 per cento sul primo semestre del 2020, ma in calo del 2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il buon risultato dell'attività transattiva nel comparto degli uffici non ha trainato il livello delle quotazioni nel semestre in corso. Le quotazioni di prezzi e canoni manifestano andamenti opposti, con i primi caratterizzati, a livello medio urbano, da variazioni medie negative (-0,4 per cento semestrale e +1,1 per cento annuale), e, per contro, i secondi favoriti da una lieve intonazione positiva (+0,5 per cento semestrale e +1,3 per cento annuale). Fanno eccezione i business district che registrano, dal lato prezzi, un leggero incremento semestrale (+0,5 per cento), mentre per i canoni una flessione (-0,7 per cento). Diminuiscono al contempo di circa un punto percentuale gli sconti medi applicati sul prezzo iniziale (11,5 per cento), ad eccezione degli immobili localizzati in periferia (14,6 per cento). Contestualmente restano stabili i tempi medi di vendita (circa 7 mesi) e calano di circa un mese quelli di locazione (5,5 mesi). Il rendimento medio lordo annuo da locazione è pressoché stabile sul 5,2 per cento. Nel comparto dei negozi, l'andamento delle quotazioni si conferma al rialzo, trainato dal risultato semestrale positivo della prima parte dell'anno e dalla buona ripresa delle attività commerciali dopo il periodo di restrizioni dovuto alla pandemia. Nel secondo semestre 2021 Milano presenta, infatti, un incremento annuale del prezzo medio superiore alla media delle grandi città monitorate (+1,6 per cento contro -0,6 per cento), con risultati positivi riscontrati anche su base semestrale e in tutte le localizzazioni urbane. I tempi di vendita rimangono stazionari (circa 7 mesi), mentre lo sconto medio (10 per cento) si riduce ancora, confermandosi il più contenuto tra le grandi città (15 per cento). Si comportano allo stesso modo i canoni di locazione, che presentano un incremento semestrale dello 0,3 per cento e annuale dell'1,3 per cento, con un risultato di intensità ben superiore a quella della media delle 13 città (-0,5 per cento e -1,1 per cento rispettivamente). Il mercato si fa più liquido grazie all'accorciamento dei tempi di collocamento (5 mesi). I rendimenti medi annui lordi si mantengono stabili (6,7 per cento). I sentiment previsionali degli operatori infine prospettano, per il primo semestre 2022, stazionarietà dei livelli transati associata ad un incremento dei prezzi medi. Sul versante della locazione le attese vanno nella direzione di un moderato aumento dei contratti e del livello dei canoni. In particolare, ben il 45 per cento degli operatori consultati ritiene che il mercato milanese nel 2022 tornerà ai livelli del 2019, mentre il 23 per cento ritiene che la performance del mercato sarà inferiore, rispetto ad un anno che è stato molto positivo. (Com)