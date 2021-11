Covid: Montaruli (Fd'I), super green pass ha effetti pericolosi per società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, intervenuta alla trasmissione "Coffee break", in onda su La7, "questo green pass è diverso da quello europeo. Il super green pass ha un effetto pericoloso sulla società - ha continuato la parlamentare -, c'è uno scontro ideologico tra vax e No vax e non fa bene all'Italia. Tra le varie emergenze che il governo deve affrontare c'è proprio la tensione sociale". L'esponente di Fd'I ha aggiunto: "La mia proposta: il governo dovrebbe scrivere nero su bianco che confida sulla qualità dei vaccini e si prende la responsabilità di risarcire da reazioni avverse chi si sottopone al vaccino. Questo è l'unico modo per persuadere quei non vaccinati che non lo hanno fatto non per ideologia, ma per timore". (Com)