Green pass: Zaia (Veneto), contrario a chiusure, valorizzare i vaccinati

- Come presidenti di Regione “noi chiediamo di non chiudere e di far in modo di valorizzare l'aspetto di chi ha scelto di vaccinarsi. È innegabile che la vaccinazione ci sta dando dei risultati dal punto di vista sanitario". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia a Rtl 102.5. "In questo momento non è dato sapere quale sarà la proposta del governo, però noi come governatori abbiamo dato delle indicazioni: quelle di non chiudere, perché comunque il passaggio dal giallo all'arancione ricordo che prevede la chiusura dei confini comunali, la chiusura di bar e ristoranti e tutta una serie di altre misure, per rinfrescare le idee a chi si fosse dimenticato le restrizioni, per poi arrivare alla zona rossa che prevede la chiusura totale”, ha spiegato Zaia. (Rin)