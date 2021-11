Imprese: Starace (Enel), messe a punto componenti necessarie per sfruttare opportunità prossimo decennio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia presentata oggi da Enel segna un cambio di passo: abbiamo costruito il player più forte per capacità da rinnovabili con Enel Green Power, che venne concepita per diventare la spina dorsale della futura generazione da fonti rinnovabili. Lo ha detto Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, durante la presentazione del piano strategico 2022-2024 del gruppo. “Siamo riusciti a cogliere subito il potenziale della digitalizzazione a livello aziendale, mettendo a punto le componenti fondamentali necessarie per sfruttare le opportunità del prossimo decennio, quello dell’elettrificazione”, ha detto, aggiungendo che oggi il gruppo dispone delle reti e delle linee di business necessarie per posizionarsi al meglio. “La trasformazione che abbiamo avviato 3-4 anni fa ci ha consentito di essere pronti al momento giusto cioè oggi: il modello integrato che abbiamo presentato ha fondamenta solide, e sarà in grado di sostenere una più intensa crescita e creazione di valore, riducendo i rischi che in questo settore rimangono”, ha continuato, prendendo il balzo dei prezzi energetici a titolo di esempio. (Rin)